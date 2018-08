Inde : 417 morts dans les inondations du Kerala

Le bilan des inondations dévastatrices qui affectent l'Etat du Kerala (sud-ouest de l'Inde) s'est alourdi à 417 morts, a annoncé hier le ministre en chef de l’Etat, Pinarayi Vijayan. "Ces inondations, les plus graves qu’ait subies cet Etat du sud de l’Inde depuis un siècle, ont coûté la vie à 417 personnes depuis le début de la mousson le 29 mai, alors que 36 autres sont toujours portées disparues", a précisé M. Vijayan. Quelque 7.000 maisons avaient été détruites, tandis que 50.000 autres avaient été partiellement endommagées à cause de ces inondations et les glissements de terrain, a-t-il ajouté. Un total de 846.680 personnes sans abri se sont réfugiées dans 3.734 camps de secours, selon les autorités locales. Des milliers d'éléments de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air ont été déployés pour venir en aide aux personnes qui sont isolés par ces inondations. Une vingtaine d’hélicoptères ont été mobilisés dans ces opérations de sauvetage. De nombreuses routes et près de 134 ponts ont été endommagés, isolant des districts entiers dans les zones de collines du Kerala qui sont les plus affectées.