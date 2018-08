BÃ©char : Pluies torrentielles

Jamais un revirement climatique accompagné de pluies torrentielles, en cette période d’été, n’aura été accueilli aussi chaleureusement par les habitants de la capitale de la Saoura, pour l’unique et simple raison que ces pluies, ayant entraîné la crue de plusieurs oueds, sont venues mettre un terme aux inquiétudes qui planaient depuis fort longtemps, quant à une éventuelle sécheresse qui risquait de frapper la région. Il aura fallu que des averses viennent s’abattre quotidiennement sur la région et durant une semaine, avec des cumuls de 30 mm, pour que l’espoir revienne et que le barrage de Djorf Torba, qui alimente en eau potable les villes de Béchar, Kénadsa et Abadla, voit sa capacité d’eau augmenter grâce aux oueds qui s’y déversent, mettant ainsi sûrement fin aux restrictions d’alimentation en eau potable auxquelles était soumise la population, s’étalant parfois sur une semaine. Une situation qui d’ailleurs avait valu quelques dérapages au début de ce mois, alors que des projets d’urgences ont immédiatement été lancés pour sécuriser la région en eau, à partir de la nappe phréatique d’oued Namous (Béni-Ounif) et dont les travaux s’étaleront sur 6 mois, conjointement à la réalisation de 4 autres puits. Une aubaine aussi pour les amateurs et fans de la truffe (terfès) puisque ce sont ces pluies qui seront à l’origine de la poussée de cette denrée désertique.

Ramdane Bezza