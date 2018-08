Tizi Ouzou : Peines de prison Ã  lâ€™encontre de deux cambrioleurs

Des peines allant de 5 à 3 années de prison assorties d'amendes ont été prononcées jeudi par le tribunal de Tizi-Ouzou à l'encontre de deux individus pris en flagrant délit de vol, rapporte un communiqué de la sûreté de wilaya. Alertés par des citoyens, mercredi dernier, pour signaler un vol dans le quartier de Thala Alam (sur le flanc Sud-ouest de la montagne Redjaouna qui surplombe la ville de Tizi Ouzou), les éléments de la Sûreté urbaine ont réussi à surprendre les auteurs en flagrant délit. Agés de 32 et 43 ans, les deux cambrioleurs avaient des antécédents judiciaires et étaient connus des services de police qui avaient réussi à récupérer une importante sommes d'argent et des bijoux volés. Présentés devant la justice, jeudi, ils ont été condamnés respectivement, séance tenante, à 5 et 3 ans de prison ferme et à verser une amende de 500.000 DA et 20.000 DA, pour flagrant délit de vol avec effraction et détérioration de bien.