Trafic de drogue : Plusieurs suspects arrÃªtÃ©s Ã  Alger

Les services de la Sûreté d'Alger ont mené des descentes au niveau des différents quartiers de la capitale qui se sont soldées par l'arrestation de 134 suspects impliqués dans des affaires de trafique de drogues, a indiqué hier un communiqué de ces services. «Les descentes effectuées par la police d'Alger au niveau des points noirs ont donné lieu à l'arrestation de 134 personnes et la saisie de 264 comprimés psychotropes, outre une quantité considérable de kif traité et 25 armes blanches», a précisé le communiqué. Les mêmes services ont arrêté, durant le mois d'août à Bordj El-Keffan et Bordj El-Bahri, (18) personnes dont (7) de nationalités africaines impliquées dans deux affaires de trafic de drogues (cannabis, drogues dures et psychotropes), a indiqué vendredi un communiqué de ces services. Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé, lors de ces deux affaires, à la saisie de 1,181 kg de cannabis, 106 g de drogues dures, 92 comprimés psychotropes, 22 téléphones mobiles, 10 armes blanches et un montant de 99 millions centimes», a précisé le communiqué. Les dix-huit mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes pour les chefs d'accusation d'entrée et résidence illégale sur le territoire national, d'usurpation d'identité et de trafic de drogues, a ajouté la même source.