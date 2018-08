Afghanistan : Les talibans et lâ€™ Â« EI Â» ont de nouvelles armes

La Russie a découvert des hélicoptères non identifiés en train de livrer des armes aux talibans et à des unités de l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (Daech/EI) dans le Nord de l'Afghanistan, a affirmé Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. «Ca s'est passé près des frontières avec des pays d'Asie centrale, dont de nombreux membres de l'EI opérant en Afghanistan sont originaires», a-t-elle poursuivi, citée par des médias locaux. Selon Mme Zakharova, les vols de ces hélicoptères inconnus dans le Nord de l'Afghanistan ont été également signalés par des médias afghans et des habitants de la province de Sar-e-Pol (nord). Les services de sécurité afghans et le Commandement des forces américaines et alliées en Afghanistan n'ont pas réagi à ces vols, a ajouté la porte-parole.