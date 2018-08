Arrestation de 6 orpailleurs

«Un détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), six orpailleurs et saisi 26 groupes électrogènes, 23 marteaux piqueurs et 3 équipements de communication. Un autre détachement a saisi 6 tonnes de denrées alimentaires et 400 litres d’huile de table à In Guezzam (6e Région militaire).

Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a appréhendé, à Constantine (5e Région militaire), un individu en possession de cinq 5 drones, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Laghouat et In Guezzam».