Skikda : Destruction dâ€™une casemate

Dans le cadre d’ une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Collo, wilaya de Skikda (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15 août, une casemate pour terroristes. D’autre part, des Garde-frontières ont saisi, lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen (2e RM), deux quintaux de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 100 tonnes et 7 quintaux de tabac, à Oran (2e RM). Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 20 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 10 motocyclettes et 1.295 litres de carburant, alors qu’un autre détachement combiné de l’ANP a intercepté, à Djanet (4e RM), 2 orpailleurs à bord d’un véhicule tout-terrain chargé de 6 sacs de mélange d’or et de cailloux, ainsi qu’une quantité de mercure.