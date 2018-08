Afghanistan : L'ONU appelle Ã  l'arrÃªt des combats Ã  Ghazni

Le représentant spécial de l'ONU en Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, a appelé à l'arrêt des combats dans la ville de Ghazni en raison des souffrances que ces affrontements causent aux civils. «L'attaque des Talibans contre la ville de Ghazni et les combats qui ont suivi dans des zones urbaines densément peuplées ont de nouveau causé de terribles souffrances aux civils pris dans le conflit. Tout aussi inacceptable, la lutte pour la ville de Ghazni a exacerbé les blessures profondément enracinées qui divisent les communautés afghanes à un moment où la cohésion est plus cruciale que jamais», a dit dans un communiqué de presse M. Yamamoto, qui est également le chef de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA). Selon des rapports, le bilan des victimes à Ghazni est élevé parmi les forces gouvernementales, les combattants talibans et les civils. Les estimations non confirmées vont de 110 à 150 victimes civiles.