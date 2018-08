Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : Saisie de 20 tonnes de ciment et 7 tonnes de denrÃ©es alimentaires

Des détachements de l’Armée nationale populaire, ont saisi, le 14 août, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), un camion, un véhicule tout-terrain, 20 tonnes de ciment, 7 tonnes de denrées alimentaires et 400 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1979 comprimés psychotropes à Ghardaïa (4e RM). Par ailleurs, des Garde-côtes ont intercepté, à Annaba et Skikda (5e RM), neuf plongeurs sans autorisation et ont saisi des moyens de plongée et 2 fusils de pêche sous- marine, alors que 17 immigrants clandestins ont été interceptés à Annaba, Laghouat et Tlemcen.