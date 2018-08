Constantine : 50 hectares dâ€™Ã©teule en flammes

Près de cinquante-et-un hectares de chaume ont été ravagés par le feu durant les 3 derniers jours à Constantine, et ce à travers 7 communes de la wilaya, à savoir Constantine, Khroub, Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Ibn Ziad et Ouled Rahmoune. Le communiqué de la direction locale de la Protection civile ajoute qu’en plus de la superficie susmentionnée, 80 oliviers, 6 eucalyptus, 2.520 bottes de foin et de tas de bois utilisé, 3 ruches, ainsi que 1,3 hectare de broussailles ont également été touchés par les incendies provoqués, dans une large mesure, par le non respect des consignes de sécurité par les agriculteurs. Les efforts des sapeurs-pompiers ont toutefois permis de préserver 21 hectares d’éteule, 16 eucalyptus, une étable, une forêt, des vergers, 6 ruches, une station multiservice, une villa en cours de construction et des groupements résidentiels. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la Conservation des forêts de la wilaya de Constantine a mis en place un plan pour la protection du patrimoine forestier se trouvant sur son territoire, et ce durant toute la période s’étalant entre le début du mois de juin à la fin de celui de septembre, saison propice au déclenchement d’incendies. Pour les besoins de la cause, 7 postes de contrôle ont été installés de manière à couvrir l’ensemble de la superficie ciblée. En parallèle, des brigades mobiles sont à pied d’œuvre pour parer au moindre départ de feu signalé. Par ailleurs, une caravane d’information de la Conservation sillonne depuis le début de l’été les 12 communes de Constantine, en coordination avec les directions de wilaya de la Protection civile et des services agricoles, afin de sensibiliser les citoyens sur les dangers des incendies estivaux et aussi sur l’importance de la sauvegarde des aires forestières.

Issam B.