Bordj Badji Mokhtar : Une cache dÃ©couverte

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services de Douanes algériennes, a découvert, lundi dernier, lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), une cache contenant un fusil mitrailleur, des munitions de différents calibres, ainsi que 96,8 kilos de kif traité. Un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a arrêté, suite à une embuscade tendue près de Béni Ouenif, wilaya de Bechar (3e RM), deux narcotrafiquants en possession de 5 quintaux et 20 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen (2e RM), 24 kilos de la même substance. D’autre part, des garde-côtes «ont déjoué, à Annaba (5e RM), une tentative d’émigration clandestine de 12 personnes, alors que 44 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen, Naâma et In Guezzam.