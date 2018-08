Gendarmerie Nationale : DÃ©mantÃ¨lement de rÃ©seaux de drogue

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont démantelé plusieurs réseaux de trafic de drogue et de psychotropes au niveau des parcs, plages et parkings illégaux de la wilaya d’Alger, lors d’opérations distinctes qui se sont soldées par l’arrestation de 20 individus et la saisie d’une quantité de kif traité et de comprimés psychotropes, a indiqué hier un communiqué de ce corps constitué. Grâce aux patrouilles mobilisées au niveau des parcs, des plages et des parkings illégaux, les mêmes services «ont saisi, au cours des deux dernières semaines, 1,668 kg de kif traité et 442 comprimés psychotropes de différents types, outre l’arrestation de 20 individus (âgés entre 20 et 35 ans) ayant été tous placés en détention provisoire», a précisé la source.