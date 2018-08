M. Zitouni reçoit l’ambassadeur de la Corée du Nord

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a passé en revue hier à Alger, avec l’ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée à Alger, Song Chang Sik, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun. La rencontre, qui intervient suite à la nomination de Song Chang Sik nouvel ambassadeur de son pays à Alger, a été l’occasion d’évoquer “les relations historiques liant l’Algérie et la Corée du Nord, constituant une base pour la promotion et le développement des relations bilatérales, au mieux des intérêts des deux peuples amis”, a indiqué un communiqué du ministère. A cette occasion, le ministre des Moudjahidine a mis en avant “le développement que connaît l’Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans différents domaines et ses positions constantes en faveur des causes justes à travers le monde, découlant des valeurs établies dans la Déclaration du 1er Novembre 1954 et consacrées par les principes de la Glorieuse révolution nationale”.