Mila : 4 polycliniques programmÃ©es

Les travaux de réalisation de quatre nouvelles polycliniques dans des communes de la wilaya de Mila seront lancés «dans les prochains mois», a-t-on appris du directeur de la santé et de la population.

Le lancement des travaux de réalisation des polycliniques a été décidé après la levée du gel sur ces projets au début de l’année en cours, a indiqué Saïd Ouabbas, soulignant qu’un investissement de l’ordre de 385 millions de dinars a été alloué à ces projets.

Dans les détails, le même responsable a relevé que ces polycliniques seront implantées dans les communes de Zeghaia, Ahmed Rachedi, Rouached et Tadjenanet.

La réalisation de ces projets a été répartie sur deux tranches, a fait savoir le même responsable, précisant que la première tranche, pour laquelle une enveloppe financière estimée à 100 millions de dinars a été mobilisée, concerne l’étude, la réalisation et l’équipement de la polyclinique de la commune d’Ahmed Rachedi, alors que la deuxième tranche mobilisant 285 millions de dinars, concerne la réalisation et l’équipement des trois autres polycliniques. «Toutes les démarches administratives relatives au lancement de ces projets, dont la désignation des bureaux d’études et des entrepreneurs, ont été prises par les services de la Direction des équipements publics», a assuré M. Ouabbas. L’opération d’équipement de ces structures de santé sera assurée par la Direction de la santé et de la population «dès réception des projets», a-t-on affirmé, soulignant que certains chantiers seront réceptionnés «à la fin de l’année 2019».