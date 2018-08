7e forum mondial de la paix : Le prÃ©sident du HCI Ã  Jakarta

Le président du Haut Conseil Islamique, Bouabdallah Ghlamallah, prendra part aux travaux du 7e Forum mondial de la paix à Jakarta (Indonésie), dès demain, a indiqué hier un communiqué du Conseil. Organisé par le Centre de dialogue et de coopération entre les civilisations, le forum portera sur «la modération et comment se mettre à l’écart de l’extrémisme», a précisé la même source. Lors de cette rencontre, M. Ghlamallah interviendra sur le thème «les hautes valeurs de la modération dans l’islam et comment se mettre à l’écart de l’extrémisme et protéger les futures générations ».