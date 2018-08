Somalie : Cinq travailleurs humanitaires enlevÃ©s

Cinq travailleurs humanitaires ont été enlevés par des hommes armés dans le sud de la Somalie, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental. Le directeur de l'Agence somalienne de sécurité et de renseignements (NISA) dans la région de Bay, Mohamed Isak Ibrahim Aflow a confirmé l'enlèvement des cinq travailleurs du Croissant-Rouge somalien.

Les travailleurs humanitaires distribuaient de la nourriture dans le village de Busle, dans la banlieue de Baidoa, quand ils ont été enlevés jeudi dernier par des combattants, a précisé M. Aflow. Des mesures ont été prises pour assurer la libération des trois femmes et deux hommes, a-t-il ajouté. Les attaques contre les travailleurs humanitaires dans ce pays de la Corne de l'Afrique sont fréquentes et ont augmenté ces dernières années. Le pays est déchiré par les conflits depuis 1991, mais progresse toutefois vers la stabilité.