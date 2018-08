Rafah : Un Palestinien succombe Ã  ses blessures

Un Palestinien a succombé hier à ses blessures par des tirs à balles réelles des forces d'occupation israéliennes à Ghaza lors des manifestations pacifiques du vendredi baptisées "la Marche du retour", alors que le nombre de blessés a atteint les 242 personnes, a annoncé le ministère de la Santé dans l'enclave. La victime âgée de 40 ans a été touchée par des tirs israéliens à l'est de Rafah, un secteur du sud de la bande de Ghaza où deux autres Palestiniens ont été tués la veille lors des manifestations, selon la même source.

Outre les trois Palestiniens tués, dont un secouriste, "307 ont été blessés", a précisé le ministère. Au moins 130 ont été blessés par des balles réelles et d'autres par des gaz lacrymogènes, dont deux journalistes et cinq secouristes.

Des milliers de Palestiniens ont participé au 20e vendredi des manifestations de la "Marche du retour" qui avaient débuté le 30 mars 2018 pour dénoncer le blocus imposé par l'occupation israélienne à Ghaza et réclamer le retour des réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres en 1945. Depuis le déclenchement des manifestations, le nombre des martyrs s’élève à 163 dans la bande de Ghaza et plus de 17.500 autres ont été blessés, selon le bilan du ministère de la Santé palestinien.