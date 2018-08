Ain Defla : 4 personnes en possession de cannabis arrÃªtÃ©es

Quatre personnes en possession de plus d'un kilogramme de cannabis traité, ont été arrêtés à Ain Defla, a indiqué hier un communiqué des services de la sûreté nationale.

Ainsi et agissant sur information faisant état d'un individu suspect s'adonnât au trafic de drogue et lors d'un point de contrôle instauré au lieudit Rouina, les forces de la police judiciaire d'Ain Defla "ont interpellé quatre individus suspects à bord d'un véhicule en possession d'un kilogramme et 946 grammes de cannabis traité", précise la même source.

Le nombre de parkings sauvages augmente de plus en plus. Malgré les vastes opérations menées par la DGSN pour éradiquer ce phénomène qui prend de l’ampleur, les gardiens de ces parkings s’accrochent toujours. Leur présence est visible notamment dans les quartiers de la capitale. Ils continuent d’imposer leur diktat et représentent un véritable danger pour les automobilistes qui refusent de payer ces parkingueurs.