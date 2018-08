SÃ»retÃ© de wilaya d'Alger : Prise en charge de 25 personnes sans-abri

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, récemment, à la prise en charge de 25 personnes sans-abri à travers des sorties sur terrain dans les différentes communes de la wilaya, a indiqué mercredi un communiqué de cette instance sécuritaire. Vingt-cinq personnes sans abri ont été prise en charge récemment par les services de Sûreté de la wilaya d'Alger à travers une sortie sur terrain au niveau des rues et des cités de la capitale et ce dans le cadre de l’activité de la commission conjointe de la wilaya d'Alger comprenant le ministère de la Solidarité et les services de la Protection civile et l'assistance sociale de wilaya, précise le communiqué.

Ces personnes ont été transférées vers les nouveaux centres d'accueil à Dely Ibrahim afin de les prendre en charge, a ajouté la source. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des opérations de proximité effectuées par les services de Sûreté de la wilaya d'Alger afin de concrétiser le principe de la Police de proximité.