Noyades : 6 dÃ©cÃ¨s en 48 heures

Avec le début des grandes chaleurs, le risque des noyades accentue. Depuis l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin dernier, les services de la Protection civile ont déploré une quinzaine de morts sur nos plages mais aussi dans les plans d’eau (barrages, retenues collinaires, lacs, oueds, piscines,…). Les dernières victimes en date ont été enregistrés ces dernières 48 heures sont au nombre de six décès par noyade dans plusieurs wilayas du pays et ce selon un communiqué des services de la Protection civile.

Il s’agit d’un enfant décédé dans une mare d’eau au lieu-dit Oued Ghezlat, commune de Mansoura (Ghardaïa), deux personnes décédées dans une mare d’eau au lieu-dit Bir El R’khema, commune de Ras El Miad, daïra de Sidi Khaled (Biskra), une personne décédée dan un barrage, situé au lieu-dit sidi Hamed, commune de Meftah (Blida), un enfant décédé dan un oued, situé au lieu-dit Ain Zebiba (Tamanrasset) et une personne décédée par noyade en mer au niveau de la plage des «Grottes Merveilleuses» dans la commune de Ziama Mansouria (Jijel), précise la même source.

Les éléments de la Protection civile sont également intervenus, durant la même période, pour l’extinction d’incendies urbains et divers à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Mostaganem, Ain Defla, Tindouf et Blida.

Il y a lieu de rappeler que depuis l’ouverture de la saison estivale, 56 personnes se sont noyées en mer durant la période du 1er juin au 31 juillet, dont 31 au niveau de plages interdites à la baignade et 25 dans des plages surveillées, parmi lesquelles 9 ont été enregistrées hors des horaires de surveillance.

Dans le même contexte, 173 personnes à bord de différentes embarcations ont été sauvées par les éléments de la Protection civile dans le cadre de la saison estivale. Plus de 43.000 interventions ont été effectuées durant la période considérée, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages mis en place par la Protection civile au niveau des 14 wilayas côtières, ayant permis de sauver 27.770 personnes de la noyade.