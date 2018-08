SNTF : Suppression de certaines liaisons jusquâ€™au 16 aoÃ»t

La Société Nationale des Transports Ferroviaires a annoncé jeudi la suppression momentanée, du 10 au 16 août, de certaines circulations dans le Centre, Est et Sud-est du pays «en raison de l’indisponibilité en voitures à voyageurs». Il s’agit des liaisons Alger-Constantine Aller et Retour (trains 1 et 2) ainsi que celles assurées par les trains «Bain de mer» pour ce qui est des circulations reliant Touggourt, Biskra et Ain Touta à Skikda et reliant Constantine à Jijel, indique la SNTF dans un communiqué. La société «s’excuse auprès de ses usagers pour tous les désagréments qui leur auraient été occasionnés et les remercie pour leur fidélité» en les invitant à se rapprocher des guichets des gares concernées pour toute information complémentaire.