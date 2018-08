Association de Protection Contre le Sida : Lancement du premier Centre de DÃ©pistage Ã  Bechar

L’APCS (Association de Protection Contre le Sida) dont le siège principal est à Oran et une succursale à Alger, vient de lancer son CDV Mobile (Centre de Dépistage Volontaire), stationnant actuellement à Béchar et considéré comme un véritable espace d’échange et de partage, d’accompagnement et de soutien, dans le cadre d’une promotion du changement de comportement vis-à-vis de cette maladie. Répondant aux normes internationales standardisées et réalisé par des médecins de l’APCS, ce premier et unique CDV associatif s’inscrit dans une stratégie de prévention et de prise en charge à partir du dépistage du sida (dit counseling/dépistage) et dont le test reste bien-entendu confidentiel, gratuit, volontaire, anonyme et rapide. Grâce à toute une équipe composée de médecins, de psychologues, d’éducateurs pairs PVVIH, TS et HSH, et même d’avocats et avec la collaboration de partenaires étrangers (Ambassade de France et la Mairie de Paris), le CDV a pour missions essentielle, hormis le dépistage du Sida, de prévenir la transmission du VIH par l’information, la réduction du risque et le changement de comportement.

En matière d’enjeux de santé publique, les services du CDV s’inscrivent dans une optique de sensibilisation et d’information sur le statut sérologique des personnes, leur permettant ainsi de prendre les mesures de prévention appropriées , en vue de leur protection et de celle de leurs proches, tout en accédant à PEC médicale et psychosociale qui retardera ainsi l’entrée dans la maladie et limitera les conséquences. C’est ainsi que toute une panoplie d’informations sur cette maladie sont concédées à la population : d’une définition de la trithérapie (médicaments anti-VIH) à la prévention de la transmission de la mère à l’enfant et en passant par le meilleur moyen pour commencer le traitement, tout savoir sur le VIH-Sida demeure la principale préoccupation du CDV ( définition du VIH, du SIDA, de Séropositif). On notera toutefois que le public était encore très peu nombreux à rendre visite à ce CDV, stationné à la place de la République (un endroit pourtant très fréquenté), puisque qu’il convient de rappeler que le Sida demeure un sujet quelque peu tabou dans la région.

Ramdane Bezza.