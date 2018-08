Mme Ghania Eddalia Ã  Tunis

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, MmeGhania Eddalia prendra part, les 10 et 11 août à Tunis, aux travaux de la première rencontre maghrébine sur la condition de la femme et à la conférence maghrébine sur «la femme et l'enjeu du changement de la situation de la région en faveur de la paix et du développement», a indiqué hier un

communiqué du ministère.