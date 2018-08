Lâ€™ONHO confirme le dÃ©cÃ¨s de deux hadjis

L’Office nationale du hadj et de la omra a confirmé hier la mort naturelle, lundi, de deux hadjis parmi les pèlerins algériens. Il s’agit du hadj Mohamed Djabi, fils de Benzeghai et de Tassaadit Harouche, né le 29 janvier 1932 à Guenzet dans la wilaya de Sétif et de Fatima-Zohra Ouahrani, fille d’Abdelkader et de Zineb Hamza, née le 17 octobre 1938 à Draria, à Alger. À souligner que le consul général d'Algérie à Djeddah, Abdelkader Kacimi El Hassani, avait annoncé lundi les deux cas de décès présentant ses condoléances aux familles des défunts, et relevant que le décès des deux pèlerins était dû à des problèmes de santé et leur âge avancé.