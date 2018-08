Accidents ferroviaires : 2 morts et 2 blessÃ©s Ã  Blida

Les services de la Protection civile de la wilaya de Blida ont enregistré, en deux jours seulement, deux accidents ferroviaires ayant fait deux morts et deux blessés, a-t-on appris hier de ce corps constitué.

Selon la même source, deux personnes ont été blessées dans le premier accident, survenu lundi, à hauteur du passage à niveau de Berriane (Boufarik) suite à une collision entre un train à destination d'Alger et un véhicule utilitaire. Le deuxième accident a été enregistré mardi au niveau d'El Afroun «Bouroumi» et a causé le décès sur place du passager tandis que le conducteur a rendu l'âme à l'hôpital. Tout en rappelant que l'ensemble des passages à niveau de la wilaya de Blida sont dotés de barrières, les services de la Protection civile ont imputé la responsabilité de ces accidents aux conducteurs qui en ne respectant pas le code de la route exposent leurs vies et celles des passagers au danger.

Renversement d’un autocar près de Hassi-Messaoud

Une personne est décédée et dix autres ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu hier matin au niveau de la route nationale (RN-3 ) près de Hassi-Messaoud ( wilaya de Ouargla), a-t-on appris de la protection civile (PC). Il s’agit du renversement d’un autocar de transport de voyageurs assurant la ligne Hassi-Messaoud /El Oued, causant la mort sur place d’un jeune de 28 ans, et des blessures à différents degrés à 10 autres passagers , selon la même source. Le corps de la victime à été acheminé par les agents de la Protection civile vers la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) de Hassi Messaoud où ont été également évacuées les personnes blessées, a-t-on ajouté. Une enquête à été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Il y a lieu de rappeler que six personnes sont mortes et 32 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés ces dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, a indiqué hier, un bilan de la Protection civile.

R. S.