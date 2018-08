Alger : Arrestation Ã  Cheraga dâ€™un rÃ©seau spÃ©cialisÃ© dans l'escroquerie

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger ont démantelé récemment un réseau criminel composé de 3 personnes spécialisé dans l'escroquerie, a indiqué hier, un communiqué de la cellule de la communication relevant du groupement territoriale de la gendarmerie nationale d'Alger. Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Belle vue relevant de la brigade de Chéraga ont démantelé un réseau criminel composé de 3 personnes dont une femme activant au niveau du territoire d'Alger et spécialisé dans "l'escroquerie par le recours au faux et usage de faux". Agissant sur informations faisant état d'un citoyen qui a été victime d'une escroquerie après avoir versé une somme de 550 millions centimes comme première tranche pour bénéficier d'un appartement avec de faux documents, les éléments de la Gendarmerie ont mis sur pied un plan qui a permis l'arrestation des individus composant cette bande criminelle.

L'opération a permis de récupérer une somme de 6 milliards centimes, de faux documents administratifs, de faux sceaux et de produits utilisés dans la falsification, a ajouté la source.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République qui a ordonné leur placement en détention préventive pour constitution d'une association de malfaiteurs, escroquerie et usurpation d'identité.