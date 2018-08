Somalie : 3 morts et 7 blessÃ©s dans un attentat Ã  Mogadiscio

Trois personnes ont été tuées et sept autres blessées dimanche soir dans un attentat-suicide commis à Mogadiscio, la capitale somalienne, a déclaré lundi la police.

Le kamikaze, qui se trouvait à l'intérieur d'un véhicule, a jeté des explosifs vers le restaurant Bar Italia, le long de la rue Makkah Al Mukaramah, et a également été tué au cours de l'attentat. "Trois personnes ont été tuées, et sept autres, principalement des agents en patrouille près du restaurant, ont été blessées par une explosion suivie de coups de feu", a déclaré un agent de police. Des témoins ont affirmé que la voiture de l'assaillant était garée devant le restaurant, qui est principalement fréquenté par des étrangers.

Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque, survenue quelques heures à peine après que quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées au niveau d'un poste de contrôle de la ville d'Afgoye, à environ 30 km à l'ouest de Mogadiscio. Le groupe terroriste shebab, affilié à al-Qaïda, a déjà commis des attaques de ce type contre les forces somaliennes et les troupes de l'Union africaine.