Bechar : Saisie de 300 kg de kif traitÃ©

Des garde-frontières ont saisi, hier, lors d’une patrouille de reconnaissance menée dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e Région militaire) 325 kg de kif traité ,alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran (2e RM), deux narcotrafiquants, en possession de 3.990 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, à In Guezzam (6e RM), un détachement de l’ANP a intercepté cinq contrebandiers et saisi des outils de détonation, cinq marteaux piqueurs, trois détecteurs de métaux et deux groupes électrogènes. En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Batna et Sétif (5e RM), sept individus en possession de neuf fusils de chasse. D’autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à Larhat à Tipaza (1re RM), une tentative d’émigration clandestine de quinze personnes, tandis que quatorze immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen.