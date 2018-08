Lutte contre la criminalitÃ© : 74 personnes arrÃªtÃ©es Ã  Alger et Oum El Bouaghi

74 personnes impliquées dans divers délits et affaires liées au trafic de drogue ont été arrêtées récemment par les forces de police à Alger et Oum El Bouaghi, indique un communiqué des services de la sûreté nationale. Ainsi, les forces de police de la sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté 50 individus impliqués dans divers délits et récupéré notamment une quantité de 569 comprimés psychotropes et des armes blanches, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont interpellé 24 individus impliqués dans des affaires liées au trafic de drogue et récupéré une quantité de cannabis et de psychotropes, ajoute la même source.