deux bus se renversent Ã  Constantine : 1 mort et 38 blessÃ©s

Une personne a trouvé la mort et 38 autres ont été blessées suite au renversement de deux bus à Constantine, a-t-on appris hier auprès des services de la protection civile.

L’accident est survenu vendredi soir sur un tronçon de l’autoroute Est-ouest, à hauteur de l’échangeur 3 de la ville Ali-Mendjeli, en allant vers la commune d’Aïn S’mara, a indiqué la même source, précisant que le bus de transport des voyageurs qui assure une excursion entre la wilaya de Skikda et Sétif a dérapé et s’est renversé.

Les éléments de la protection civile de l’unité principale Benatallah-Mohamed-Cherif et celle sectorielle d’Aïn S’mara qui se sont dépêchés sur les lieux ont constaté le décès, sur place, du conducteur du bus, âgé de 43 ans, et ont secouru quatre blessés âgés entre 37 et 65 ans, a-t-on noté, soulignant que les victimes ont été transférées à l’hôpital d’Ali-Mendjeli. Les mêmes services ont indiqué qu’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre les communes d’Aïn Abid et El Khroub a dérapé et s’est renversé vendredi soir, sur un tronçon de la route nationale (RN) n° 3 reliant Batna à Constantine, à son retour d’une excursion à Collo (Skikda).

Les 34 blessés été transférés au centre hospitalo-universitaire, CHU Benbadis, a ajouté la même source.