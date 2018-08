Ancien journaliste de lâ€™APS : DÃ©cÃ¨s de Hamid Bouthlidja

Hamid Bouthlidja, ancien journaliste de l’agence Algérie Presse Service (APS), est décédé vendredi à Annaba à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt a rejoint l’APS durant les années 60 où il a exercé dans plusieurs services, en occupant notamment le poste de chef du bureau régional d’Annaba, puis il a travaillé en tant que correspondant de l’agence à Tunis. Père de trois filles, le défunt était apprécié par tous ses collègues pour ses qualités morales et professionnelles. Le défunt a été inhumé hier à Souk Ahras.

Condoléances



Affecté par le décès de Hamid Bouthlidja, ancien journaliste à l’APS, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, tient à présenter à la famille du défunt ses condoléances les plus sincères et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie. Il prie Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»