Accidents de la route : 13 morts et 115 blessÃ©s

Treize personnes ont trouvé la mort et 115 autres ont été blessées dans 17 accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine où deux personnes sont décédées et 74 autres ont été blessées dans trois accidents, survenus respectivement au niveau de la route nationale n°3 dans la commune de Constantine, sur l'autoroute Est-Ouest au niveau d’Ain Smara et à l’entrée de la ville d’Ain Abid, précise la même source.

Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 5.180 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.