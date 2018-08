Oran : Campagne de sensibilisation Â«infos plagesÂ»

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre les intoxications alimentaires et les accidents de la route, intitulée "Infos plages", a été lancée le mois dernier à partir de la plage Cap Falcon, dans la wilaya d'Oran, a rapporté l'Office local des établissements de la jeunesse (ODEJ), organisateur de l'événement.

Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au 30 août prochain, touchera pas moins de six plages relevant de la capitale de l'Ouest du pays, a-t-on indiqué. L'opération, qui consiste à sensibiliser les estivants sur la nécessité d'adopter une culture de prévention, notamment contre les intoxications alimentaires et les accidents de la route, se déroule sous l'égide de la cellule d'écoute et de la santé des jeunes de l'ODEJ, a-t-on ajouté. Des sorties sont programmées à la plage des Andalouses, à Mers El Hadjadj, au Cap Falcon, Cap Blanc, au littoral d'Aïn El Turck, avant que l'opération ne soit clôturée le 30 août à Mers El Haddjadj, selon la cellule de communication de l'ODEJ.