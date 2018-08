Tamanrasset : Reddition de deux terroristes

Deux terroristes avec en leur possession deux kalachnikov et deux chargeurs de munitions garnis, se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s’agit du dénommé Echerif El-Hemmal Ben Ahmed, dit Soulaymane, qui avait rallié les groupes criminels en 2010, et d’Omar Yadef Ben Ahmed, alias Abou Bakr, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016.

Dans une opération distincte, un détachement de l’ANP a découvert près de la bande frontalière au niveau du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, dans la 6e RM, une cache d’armes et de munitions.