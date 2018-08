Mali : Au moins 4 militaires et 8 assaillants tuÃ©s

Au moins quatre militaires maliens et huit terroristes présumés ont été tués mardi passé dans le centre du pays où une mission de sécurisation des opérations électorales est tombée dans une embuscade, ont déclaré des sources militaires et administratives. Le bilan pourrait encore s'aggraver car «deux véhicules de l'armée malienne et ses occupants n'ont pas encore été retrouvés», a indiqué une source militaire. L'embuscade s'est produite dans la région de Ségou, dans le centre du Mali où s'étaient produits la majorité des incidents qui ont perturbé le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche. Les militaires, chargés de sécuriser les opérations pendant le cycle électoral, ont été attaqués sur «un axe qui mène vers la localité de Nampala», selon une source militaire malienne.