Trois terroristes abattus à Skikda

Suite à une opération de fouille et de recherche dans la localité de Bissi, commune de Azzaba, au niveau du Secteur militaire de Skikda (5ème Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, hier, trois terroristes et récupéré deux pistolets mitrailleurs , un fusil semi-automatique et six chargeurs garnis. Cette opération, toujours en cours, vient s’ajouter à la série des résultats qualitatifs réalisés par les forces de l’ANP.