Lutte contre la criminalité : 40 contrebandiers arrêtés

Quarante contrebandiers ont été arrêtés et divers objets issus de la contrebande saisis vendredi dernier par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à In-Guezzam, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, vendredi, à In-Guezzam, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), quarante contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, 10 motocyclettes, 7 détecteurs de métaux, 45 groupes électrogènes, 32 marteaux piqueurs et d'autres objets, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, ont intercepté à Batna (5e RM), 20 fusils de chasse, 2 motocyclettes, 219 comprimés psychotropes et 815 unités de différentes boissons», précise la même source. D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, à Ghardaïa (4e RM) et Tlemcen (2e RM), «10 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, Annaba et El-Tarf, des tentatives d’émigration clandestine de 59 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale», conclut le MDN.