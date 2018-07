Egypte, justice : Condamnation à mort de 75 membres des Frères musulmans

Un tribunal égyptien a condamné à mort samedi 75 membres de la confrérie des Frères musulmans (interdite) pour des meurtres et des actes de violence, a rapporté l’agence de presse MENA. L’affaire remonte aux violences survenues en août 2013 lors de la dispersion de manifestants qui faisaient un sit-in sur la place Rabia el-Adaouïa au Caire. Les accusés ont été condamnés pour la mort de policiers, des tentatives de meurtre et des actes de vandalisme. Le tribunal a transmis sa décision au Grand mufti, la plus haute autorité religieuse du pays qui est sollicitée à chaque condamnation à mort. Son avis n’est pas contraignant et il peut parfois réduire des peines.