El Tarf : Un mort et 6 blessés dans une co llision entre un cargo et un chalutier

Une personne a perdu la vie et six autres ont été blessées, lors d’une collision entre un chalutier et un cargo battant pavillon maltais, a-t-on appris, jeudi, auprès de l’unité de la marine nationale d'El Kala dans la wilaya d’El Tarf. Le drame s’est produit, selon la même source, à l'aube, à environs 27 miles de la côte est, lorsqu’un bateau maltais a heurté un chalutier à bord duquel se trouvaient sept personnes dont une, âgée de 47 ans, a perdu la vie, les six autres marins ont été blessés. L’unité de la marine nationale d'El Kala et les éléments de la Protection civile sont aussitôt intervenus pour acheminer le corps de la première victime résidant à Annaba et transférer les blessés vers le urgences du CHU Ibn-Rochd à Annaba. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident dramatique.