Un terroriste capturé à Batna

Un détachement combiné de l’ANP a capturé un terroriste au centre-ville d’Aïn Djasser, wilaya de Batna (5e Région militaire). Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un camion et un véhicule tout-terrain, et a mis en échec une tentative de contrebande de quatre tonnes de denrées alimentaires et de 3.600 litres de carburants. En outre, des garde-côtes ont déjoué, à Oran et Ghazaouet (2e RM), des tentatives d’émigration clandestine de 37 personnes à bord d’embarcations artisanales, tandis que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Biskra (4e RM).