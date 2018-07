Mali : Tirs d'obus sur l'aéroport de Sévaré

Deux obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi sur l'aéroport de Sévaré, dans le centre du Mali, lors d'une attaque jihadiste présumée qui n'a pas fait de victimes selon des sources de sécurité et administrative. Cette localité, proche de la capitale régionale, Mopti, occupe une position stratégique et abrite une base de la Mission de l'ONU, la Minusma, et le quartier général de la force antiterroriste du G5 Sahel, frappé le 29 juin par un attentat qui avait fait trois morts, outre deux assaillants.

Cette attaque contre l'aéroport de Sévaré, principal point d'accès aérien de la zone, intervient à cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Lundi peu avant minuit GMT, «deux obus ont été tirés en direction de l'aéroport par les terroristes», a déclaré une source sécuritaire étrangère sur place. L'information a été confirmée par une source de sécurité malienne. «Il y a eu deux obus. Les deux tirs venaient de l'est de l'aéroport. L'un a explosé au sud, l'autre au nord, non loin du dépôt de carburant qui était visiblement une cible aussi», a précisé cette source. «Des tirs d'armes automatiques légères ont été effectués après les tirs d'obus», a affirmé une autre source de sécurité étrangère. L'attaque a été confirmée par une source administrative malienne, soulignant qu'elle n'a pas fait de victime.