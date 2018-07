Mali : 11 terroristes et un soldat tués

Onze terroristes ont été tués dimanche dans le centre du Mali dans une "embuscade" tendue par des islamistes à l'armée qui a perdu un soldat dans cet incident, a annoncé le ministère malien de la Défense. "Une patrouille de reconnaissance et de sécurisation" de l'armée malienne "est tombée" dimanche "aux environs de 08h00 (locales et GMT) dans une embuscade tendue par (des) terroristes dans la forêt de Soumouni, cercle de Macina, région de Ségou" (centre), a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site d'informations. "Au cours de cette opération, les FAMA (forces armées maliennes) ont enregistré un mort et un blessé. Côté ennemi, l'on dénombre 11 morts", poursuit le communiqué qui ne donne pas plus de détails.