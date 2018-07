In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar : Arrestation de 14 contrebandiers

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, samedi à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar /6e RM, quatorze contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, cinq motocycles, des outils de détonation et cinq détecteurs de métaux», précise la même source. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Tamanrasset, un individu en possession d’un fusil de chasse», ajoute le communiqué. En outre, un détachement de l’ANP «a saisi, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale à Béchar (3e RM), une quantité de kif traité s’élevant à 48,5 kg, alors qu’un autre détachement a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de 42 quintaux de tabac.», souligne le MDN.