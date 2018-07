Bejaia : L’auteur du crime d’Aokas arrêté… à Oran

Selon le communiqué de la cellule de communication du groupement de gendarmerie de Bejaia, l’auteur du crime d’Aokas, ville côtière de la wilaya de Bejaia, commis en date du 21 juin dernier a été arrêté le 11 juillet courant par les garde-côtes d’Oran alors qu’il s’apprêtait à quitter clandestinement le territoire national vers l’Espagne. Les faits remontent au 21 juin dernier lorsque la nommée Z. D. était en compagnie de K. H. et « B. M. » dans un appartement loué à la cité Baccaro de Tichy et vers 21h, ils organisèrent une sortie nocturne à bord du véhicule Volkswagen golf conduite par K. H. en direction de la ville d’Aokas. Sur le chemin, un véhicule de marque Peugeot Partner double la voiture Golf et le chauffeur leur a fait des signes de coups de phares et de klaxons. Arrivé au lieudit Tala Khaled, le Partner est retrouvé garé sur le côté droit de la RN 9 alors que la nommée A. A. qui était à son bord leur faisait signe d’arrêter, ce que fit le conducteur de la voiture Golf K. H. » qui a immobilisé sa voiture derrière le véhicule Partner. A ce moment la nommée A. A. se dirige vers le véhicule de K. H., ouvre la portière du véhicule et saisi de force la nommée B. M. pour l’agresser. Sur ce K. H. intervient pour régler le conflit «des dames» mais F. A. H . chauffeur du véhicule Partner ne l’entend pas de cette oreille et engage une dispute avec K. H. avant de sortir de la poche une arme blanche (couteau) et de lui porter deux coup consécutifs , mais K. H. réussi à arracher le couteau à son adversaire et lui adressa à son tour plusieurs coups sur le corps ; le laissant gisant dans une marée de sang, avant de reprendre le volant de son véhicule vers une destination inconnue via la commune de Tizi M’berber. Les gendarmes de Bejaia ont immédiatement ouvert une enquête avec une large diffusion sur le territoire national en engageant des recherches pour arrêter l’auteur du crime K. H. originaire de Kherrata et âgé de 32 ans. Ce dernier a été arrêté le 11 juillet 2018 à 3h00 du matin par les garde-côtes d’Oran, alors qu’il s’apprêter à fuir a travers l’immigration clandestine vers l’Espagne. Appréhender l’auteur du crime a été remis aux services de Gendarmerie territorialement compètent relevant du groupement de Bejaia puis présenté devant la justice qui a ordonné son incarcération a la prison de Bejaia.

M. Laouer