Bordj Badji Mokhtar : 65.800 litres de carburant et 15 tonnes de farine récupérés

Un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, le 20 juillet, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 4 camions chargés de 65.800 litres de carburant et 15,95 tonnes de farine destinés à la contrebande. D'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Oran (2e RM), trois narcotrafiquants et saisi 990 comprimés psychotropes, alors qu'"un contrebandier en possession de 353 unités de différentes boissons a été arrêté à Biskra (4e RM), et onze immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen (2e RM) et El-Tarf (5e RM).