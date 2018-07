Assemblées et parlements de l’Union parlementaire arabe : M. Bouhadja aujourd’hui au Caire

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, prendra part aujourd’hui au Caire (Egypte) à la tête d’une délégation des deux chambres du Parlement, au travaux de la Conférence extraordinaire des présidents des assemblées et parlements de l’Union parlementaire arabe (UPA), a indiqué jeudi un communiqué de l’APN.

Les participants à cette réunion auront à examiner «la situation à Ghaza, les crimes commis par les forces d’occupation israélienne contre le peuple palestinien et la décision unilatérale des Etats Unis concernant le transfert de son ambassade à Al-Quods». Selon la même source, les participants évoqueront, également, «les moyens à adopter afin de prendre une position à la hauteur du caractère complexe que revêt la cause palestinienne».