Le ministre brésilien des Relations extérieures en visite de travail demain

Le ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho, effectuera, du 22 au 24 juillet, une visite de travail en Algérie à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres «examineront, à cette occasion, les possibilités de renforcement des dispositifs de coopérations existantes et la prospection de nouvelles opportunités d’investissements et de partenariat mutuellement bénéfique», souligne la même source. Cette visite «permettra également aux deux ministres de poursuivre, conformément à la tradition établie, leur concertation et la coordination des positions des deux pays autant sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun qu’au sein des foras auxquels ils appartiennent», note le MAE.