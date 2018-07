37e AG annuelle de la société Shelter-Afrique M. Temmar à Nairobi

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, prend part du 18 au 20 juillet à la 37e

Assemblée générale annuelle de la Société Shelter-Afrique qui se tient à Nairobi (Kenya). M. Temmar prendra part à cet événement en tant qu'actionnaire dans la société Shelter et représentant de l'Algérie, et ce, en présence de 13 membres, chefs de délégation ayant qualité de ministre. Les participants examineront les rapports et comptes de la société au titre de l'exercice 2017 et procéderont à la réorientation de leurs activités à travers la mise en place d'une nouvelle stratégie et la restructuration de ses affaires financières et administratives.

Shelter Afrique est une entreprise de financement de l'habitat en Afrique et compte 44 pays africains et deux institutions financières, à savoir la Banque africaine de développement et la Société africaine de réassurance.