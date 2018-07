Une délégation du Conseil national sahraoui au Conseil de la Nation

Le vice-président du Conseil de la nation Abdelaziz Bezaz a reçu hier une délégation du Conseil national de la République arabe sahraouie démocratique conduite par le vice-président du Conseil, Ahmouda Hamda El Zeine. La rencontre a permis d'échanger les points de vue sur le système parlementaire en général et sur le rôle du Conseil ,notamment dans la vie politique et législative, et son rôle dans les domaines législatif et du contrôle du travail du gouvernement». «La rencontre a constitué également une opportunité pour renouveler la position fixe de l'Algérie, sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika, soutenant la question sahraouie, dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions des Nations unies». De son côté le président de la délégation parlementaire a salué «les relations exceptionnelles», liant les deux pays et «le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui aux fora parlementaires internationaux pour son autodétermination».