Exploitation illégale de plage à Cherchell : 2 ans de prison ferme contre 5 personnes

Le tribunal de Cherchell a prononcé une peine de deux ans de prison ferme à l'encontre de cinq personnes accusées d’exploiter illégalement la plage d’El Hamdania en usant de la violence, dans la première affaire du genre jugée pour cette saison estivale 2018, a-t-on appris, hier auprès de la Gendarmerie nationale de la wilaya. Les cinq mis en cause dans cette affaire ont été arrêtés vendredi dernier par les forces de la gendarmerie nationale de Cherchell, avant d’être présentés lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Cherchell, qui a ordonné leur comparution immédiate. Suite à quoi ils ont été condamnés à deux années de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 da, a-t-on ajouté de même source. Les chefs d’accusation retenus contre eux sont "exploitation d’une plage sans autorisation", "violenter des estivants pour leur soustraire de l'argent", "possession d’armes prohibées et constitution d’une bande de malfaiteurs", est-il précisé. Cette première affaire du genre à Tipasa est inscrite au titre de la lutte contre l’exploitation illégale des plages et la garantie de la gratuité de leur accès aux citoyens.